مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 65 عنية اشتباه بكورونا وارتفاع جديد لعدد الحالات

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 65 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال اللمركز في البيان الذي حمل الرقم 39 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020م عدد ( 65 ) عينة وكانت النتائج علي النحو الآتي :

ــ عدد (1) عينة موجبة لمخالط

ــ عدد (64) عينة سالبة.

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

ويرتفع بذلك عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 49 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 11 حالة وتوفيت حالة واحدة.

وكان المركز قد اعلن عن اعلى رقم للحالات الموجبة والمعلنة في يوم واحد يوم امس الاربعاء بعد تسجيل 13 حالة موجبة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي