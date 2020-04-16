«مكافحة الأمراض»: تسجيل إصابة جديدة بكورونا وسلبية 64 عينة أخرى

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا دون أن يحدد مناطقة ومدينة الإصابة.

وقال المركز، في بيان رقم (39) المنشور على الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، استلام 65 عينة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأثبتت التحاليل و إيجابية حالة واحدة، كما أثبتت أيضا سلبية تحاليل 64 حالة ليوم الخميس، وفق البيان.

وكان المركز، قد أعلن الثلاثاء الماضي، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون أن يحدد مناطق ومدن المصابين، وسلبية تحاليل 16 حالة مشتبه في إصابتها.