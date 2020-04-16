الحراثي يُقدم حزمة إجراءات للإنقاذ الصحي والاقتصادي لليبيا في ظل أزمة كورونا

اقترح أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، ومستشار الحقوق والتنمية ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية وحقوق الإنسان بتونس البروفيسور ميلاد الحراثي، حزمة إجراءات للإنقاذ الاقتصادي والصحي لليبيا في ظل أزمة فيروس كورونا.

شملت بنود الحزمة، تأميم نظام العيادات الصحية للقطاع الخاص للمساعدة في تعزيز القدرة على علاج غير المؤمن عليهم وغير القادرين للوصول إلى العلاج والفحص الطبي، وتأميم بعض الصناعات والشركات التي يمكنها إعادة استخدام خطوط التجميع لإنتاج المعدات الطبية، والغذائية.

ودعا البروفيسور الحراثي، إلى تمديد حظر السفر المحلي والدولي وبين المدن، مع البدء في تفعيل التأمين الطبي لليبيين العاملين بالدولة، وإجباريا لغير الليبيين.

وفي الشأن التقتصادي، إطلاق برامج التحفيز المالي المستهدفة تشمل الإعفاءات الضريبية والقروض والتخفيضات الضريبية من الليبيين ذوي الدخول المنخفضة، لافتا إلى تأكيدات الخبراء بأن انتشار الفيروس سيأخذ في التباطؤ بعد سبتمبر القادم.

وحذّر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، واستشاري إعادة مؤسسة الهيكلة البرامجية، من أن استمرار انتهاك الحظر بين المدن وداخلها وكذلك عمليات الإغلاق، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى تشابك مجتمعي عنيف، وقد يكون مسلح احيانا، كما يحصل في بعض المناطق الليبية، مردفاً: “في نهاية المطاف فان الجائحة سوف تكون تهديدًا وجوديًا”

وتابع: “سيناريو أسوأ حالة، إن نظام الرعاية الصحية في ليبيا تطغى عليه طفرات الجائحة، والحرب ، والانقسام الوظيفي، وندرة السلع والانتاج ، كل ذلك قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ الأزمات والكوارث”

واستطرد قائلا: “المجتمع التقليدي مثل المجتمع الليبي، له خصائصه المنفردة، حيث نلاحظ تذبب شبه كامل للسلع وانتاجها أو استيرادها، وهذا يتطلب دعمًا فوريًا قد لا يتحقق بحلول نهاية عام 2021”