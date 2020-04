تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 49 إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبره بيانه المرقم بــ” 39″ عن ظهور حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا وأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم يوم أمس الخميس السادس عشر من أبريل 2020 م عدد “65” عينة جاءت نتائجها بــ :عدد “64” عينة سالبة وعدد “1”عينة موجبة لمخالط. ويصل عدد المصابين في ليبيا بعد هذا الإعلان ألى 49 حالة إصابة .. ويتسمر المركز المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الكشف عن حالات الإصابة وعدد العينات قبل كل اكتشاف، دون ذكر المدينة أو الجهة التي جاءت منها العينات أو التي خرجت منها إصابة ما يثير تواصل ردات الفعل حول ذلك وكل المنتقدين لهذا النقص في المعلومات يرون بأن هذا يعرقل الاجراءات التي ينبغي اتباعها للتباعد الاجتماعي من أجل الوقاية والحذر من البؤر المتفشي فيها الوباء أكثر.

