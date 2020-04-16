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«العكروت» مهاجماً فتوى «الغرياني»: شبابنا يقاتل لآخر رمق لكن لا ينتحر ولا يعرف هذه الأفكار

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على فتوى المفتي المعزول المقيم في تركيا، الصادق الغرياني، التي قال فيها خلال حواره الأسبوعي مع قناته “التناصح” يوم أمس، إن تفجير النفس في العدو يجوز شرعاً.

قال “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك”: “لا أعتقد أن الشباب الليبي وصل الى مرحلة تفجير نفسه، مهما كانت الاحوال، ممكن يقاتل الى آخر رمق، لكن العمليات الانتحارية التفجيرية، اظنها لازالت لم تتغلغل في فكر الشاب ولم يقتنعوا بها بعد”.

وأعرب “العكروت” عن إعجابه وتأييده، بأحد التعليقات القائلة: “أن تصل بنا السياسة النتنة إلى هذا الحد..وهو جواز التفجير الإنتحاري..فهذا والله شيء يدمي القلب.. وعلماء الأمة المعروفين أفتوا بحرمة هذا الأمر..وعلى سبيل الذكر، الألباني، بن باز، بن عثيمين، مقبل، الفوزان، اللحيدان، العباد، النجمي، فركوس وغيرهم فإلى الله المشتكى”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • للاسف العلماء الذين ذكرت اسماءهم غير مرحب بهم في ليبيا . انتم ايها الوهابيين فقط لا تاخذون الفتاوى الا منهم . وانتم اقلية . الغالبية لا تحب هؤلاء ولا تثق فيهم .لان الامير محمد بن سلطان ذكر ان الغرب هو من طلب نشر افكاركم . عليه ابتعدوا انتم ايضا عن المشهد . ليبيا لن تكون بخير ما دام هناك تاثير للاخوان او للوهابيين

    رد

  • للاسف العلماء الذين ذكرت اسماءهم غير مرحب بهم في ليبيا . انتم ايها الوهابيين فقط لا تاخذون الفتاوى الا منهم . وانتم اقلية . الغالبية لا تحب هؤلاء ولا تثق فيهم .لان الامير محمد بن سلطان ذكر ان الغرب هو من طلب نشر افكارهم . عليه ابتعدوا انتم ايضا عن المشهد . ليبيا لن تكون بخير ما دام هناك تاثير للاخوان او للوهابيين

    رد