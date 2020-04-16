«العكروت» مهاجماً فتوى «الغرياني»: شبابنا يقاتل لآخر رمق لكن لا ينتحر ولا يعرف هذه الأفكار

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على فتوى المفتي المعزول المقيم في تركيا، الصادق الغرياني، التي قال فيها خلال حواره الأسبوعي مع قناته “التناصح” يوم أمس، إن تفجير النفس في العدو يجوز شرعاً.

قال “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك”: “لا أعتقد أن الشباب الليبي وصل الى مرحلة تفجير نفسه، مهما كانت الاحوال، ممكن يقاتل الى آخر رمق، لكن العمليات الانتحارية التفجيرية، اظنها لازالت لم تتغلغل في فكر الشاب ولم يقتنعوا بها بعد”.

وأعرب “العكروت” عن إعجابه وتأييده، بأحد التعليقات القائلة: “أن تصل بنا السياسة النتنة إلى هذا الحد..وهو جواز التفجير الإنتحاري..فهذا والله شيء يدمي القلب.. وعلماء الأمة المعروفين أفتوا بحرمة هذا الأمر..وعلى سبيل الذكر، الألباني، بن باز، بن عثيمين، مقبل، الفوزان، اللحيدان، العباد، النجمي، فركوس وغيرهم فإلى الله المشتكى”.