داخلية الوفاق تناقش ترتيبات حماية البعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء

اجتمع، الخميس، بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بداخلية الوفاق، كل من، مدير الإدارة وسام بن جامع، ومدير أمن طرابلس أسامة عويدان، ورئيس مكتب الشرطة الدولية عبد الحميد الغزالي، بحضور عدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة العامة لحماية للبعثات الدبلوماسية.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنازل السفراء والدبلوماسيين العاملين داخل ليبيا.

واصطحب مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية مدير أمن طرابلس ورئيس مكتب الشرطة الدولية في جولة داخل أقسام الإدارة للإطلاع على سير العمل والاستعدادات التي يقوم بها منتسبو الإدارة.