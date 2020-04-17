«الناظوري» يصدر قرارا تشكيل غرف طوارئ لمجابهة كورونا

أصدر رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، الخميس، القرار رقم (15) لسنة 2020، الذي قرر بموجبه تشكيل غرف طوارئ وحدد مهامها، وفق نص القرار الذي نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على فيسبوك.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل غرفة طوارئ مركزية برئاسة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد والهلال الأحمر والحركة العامة للكشافة والمرشدات والهيئة الليبية للإغاثة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات الغرفة المشكلة وهي:

1 – توفير المساعدات العينية والمالية.

2 – استقبال التبرعات والإعانات على مستوى الدولة وإيداعها في مخازن الهيئة الليبية للإغاثة.

3 – متابعة العمل اليومي لغرفة الطوارئ الفرعية في المدن.

4 – توزيع المساعدات والإعانات على غرفة الطوارئ الفرعية بحسب حاجتها.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على تشكيل غرفة طوارئ فرعية في كل مدينة برئاسة رئيس اللجنة العليا الفرعية، تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الصحة والهلال الأحمر والحركة العامة للكشاف والمرشدات والهيئة الليبية للإغاثة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة السلامة الوطنية.

وبموجب المادة الرابعة من القرار فإن غرفة الطوارئ الفرعية تختص بالآتي:

1 – تشكيل نقاط طوارئ في كل مدينة.

2 – تقسيم المدن إلى مناطق والمناطق إلى أحياء ويخصص لكل منطقة أو حي نقطة عمليات ثابتة تكون في أحد مساجد أو مدارس الحي وتتصل بغرفة العمليات الفرعية في المدينة.

3- تشكيل فريق عمل لكل حي يكون له قائد مسؤول عنه ويتمركز في نقطة العمليات، بحيث يتكون كل فريق من عناصر الهلال الأحمر والإغاثة والكشافة وطبيب وممرض ومفتش صحي أو رصد وسيارة إسعاف، وتقوم بحراسة النقطة دورية شرطة أو أكثر، ويفضل أن يكون أفراد الفريق أو أغلبهم من نفس الحي لتسهيل عمل الفريق.

4 – متابعة عمل نقاط الطوارئ في الأحياء بشكل يومي.

5 – استقبال التبرعات والإعانات على مستوى المدينة.

6 – توزيع المساعدات والإعانات على النقاط الثابتة في الأحياء بحسب حاجة كل حي.

7 – رفع تقارير يومية عن الأعمال المنجزة والاحتياجات والمشاكل التي تواجهها للغرفة المركزية.

8 – تقصي أحوال سكان المنطقة المعيشية والصحية وتحديد ذوي الدخل المحدود منهم وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل وغيرهم.

9 – تقديم الخدمات الأساسية للحي مثل السلال الغذائية والمياه ومواد التنظيف وغيرها.

10 – تقديم الرعاية الصحية المستعجلة والأدوية لمحتاجيها.

11 – التنسيق في نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات.

12 – تعمل النقطة كنقطة رصد وتتبع لحالات الاشتباه والتبليغ عنها في داخل كل حي ومتابعة حالات الحجر.

13 – تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسكان.

14- تقوم كل نقطة برفع تقارير يومية عن الأعمال المنجزة والاحتياجات والمشاكل التي تواجهها للغرفة الفرعية.