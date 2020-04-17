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“صحة الوفاق” تستنكر تعرض أحياء طرابلس لــ “الهجمات المتكررة”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق  ما أسمته بــ “الهجمات الممنهجة والمتكررة على الأحياء السكنية المدنية بالعاصمة و التي سبّبت في إزهاق الأرواح البريئة وتهجير المواطنين وتدمير المنازل-حسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

وذكرت الوزارة في منشورها أن آخر الهجمات استهدف منزل في طريق السور بمدينة طرابلس ليلة أول من أمس الأربعاء 15 أبريل  راح ضحيته طفل لم يتجاوز الـ 5 سنوات وإصابة الأم بجراح خطيرة و 3 أطفال من نفس العائلة.

وأضافت “صحة الوفاق” أنها سجلت بنفس اليوم استهداف منازل مواطنين في منطقة “بوسليم” أسفر عن وفاة امرأة وجرح آخرين واستمر القصف أمس الخميس على أحياء متفرقة بالعاصمة ممّا أدّى لمقتل أحد العناصر الطبية وهو طبيب من منطقة عين زارة- حسب ما أوردت الوزارة.

وخلصت الوزارة في منشورها إلى القول بإن (خطورة هذه الأفعال تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان واستباحة للدماء وجرائم حرب وفق القانون المحلي والدولي الإنساني وتطالب الحكومة بالعمل لتقديم الجناة للعدالة).

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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