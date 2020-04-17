خوفاً من التلاعب.. “الاقتصاد” تكلف لجنة لضبط الأسعار

عمم وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية منير عصر- أمس الخميس- قرار تشكيل “اللجنة المركزية” وجاء في المادة الأولى من القرار تكليف “عبد المنعم السعيطي” رئيسا للجنة دون ذكر صفته وبعضويتين أحدهما لجهاز الحرس البلدي والأخرى لعنصر للبحث الجنائي لم يسميهم القرار بالإضافة لعضوية من غرف التجارة والصناعة والزراعة .. وجاء في القرار أن تتولى اللجنة تحديد أسعار السلع التموينية .

وشدد الوزير على ضرورة تعاون مكاتب مراقبة الاقتصاد معها ومدها بالتقارير اللازمة وتسهيل تنفيذ مهامها على أن تتولى غرف التجارة اختيار ممثليها .

كما أكد “عصر” بخصوص هذا القرار -الذي يأتي ضمن اجراءات ضبط الأسعار – على ضرورة التعاون مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ومنع المضاربين من استغلال الأزمة لرفع الأسعار والتلاعب بها.

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