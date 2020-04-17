خارجية الوفاق: شحنة مساعدات طبية صينية تصل طرابلس اليوم

تصل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، شحنة من المساعدات الطبية الصينية تشمل الأجهزة والمعدات الصحية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم التغلب على العوائق اللوجستية الخاصة بتسلم الشحنة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

تأتي هذه المساعدات بمبادرة من مؤسسة “جاك ما” الصينية، تحت إشراف الإتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حيث سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق لتكون بين أيدي الفرق الطبية لاستخدامها في مكافحة جائحة كورونا.

في ذات السياق، تسعى وزارة الخارجية للحصول على المتطلبات الصحية من أدوية وأجهزة ومعدات طبية من مختلف المصادر المتوفرة، بهدف إنجاح الجهود الوطنية في مواجهة هذه الجائحة و الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.