علي زيدان: يجب وقف الاقتتال في ليبيا فورًا.. الاعتداء على الوطن خيانة

شدد السياسي الليبي، ورئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، على ضرورة وقف الاقتتال الفوري في ليبيا، معتبرا الاعتداء على الوطن خيانة واستهتار بقيمة الإنسان الليبي.

وقال رئيس وزراء ليبيا الأسبق، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” يجب وقف الاقتتال في ليبيا فورًا”، مؤكدا أن استمرار الاقتتال اعتداء على الوطن وخيانة واستهتار بقيمة الإنسان الليبي.

وتابع في تغريدته:” أن ما أبداه نائب المندوب البريطاني في مجلس الأمن والأمين العام، أمس، حول الحرب الجنونية في ليبيا يجب أن تتبعة إجراءات فعلية وحازمة من قبل مجلس الأمن حيال من يصر على استمرارالحرب”.

يجب وقف الاقتتال في ليبيا فورًا ،استمرار الاقتتال اعتداء على الوطن وخيانةواستهتار بقيمة الإنسان الليبي،وما ابداه نائب المندوب البريطاني في مجلس الأمن و الأمين العام امس حول الحرب الجنونية في ليبيا يجب ان تتبعة إجراءات فعلية وحازمة من قبل مجلس الأمن حيال من يصر على استمرارالحرب. — Ali Zeidan (@AliZeidanZ) April 16, 2020

بعد تجاهل دام أكثر من ثلاث أيام على أعمال النهب والتخريب والتصفية التي نفذتها مليشيات “حكومة الوفاق” بمدن صبراتة، صرمان، وغيرها من مدن الساحل الغربي، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً قالت فيه، إنها منزعجة بشدة إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، ولا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة، في بيان لها أمس الأربعاء.

وكان الطيران التركي المسير، قد شن الإثنين الماضي، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.