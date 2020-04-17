السودان يجدد نفيه مشاركة أي قوات في القتال بليبيا (بيان)

جددت وزارة الخارجية السودانية، الخميس في بيان لها، نفيها مشاركة أي قوات في القتال الدائر سواء في طرابلس أو غيرها من المدن الليبية، لافتة إلى إصدار القوات المسلحة السودانية عدة بيانات بالخصوص.

وأشارت الخارجية السودانية، خلال البيان، إلى ما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر الأسلحة، الصادر في يناير الماضي، حول عدم وجود أدلة على مشاركة قوات سودانية في القتال، مُذكرة بما نُقل لحكومة الوفاق رسمياً من أعلى المستويات، حول نفس الموضوع.

وبينت الخارجية السودانية، أن موقف السودان الثابت أنه لا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية.

كما جدّد السودان تمسكه بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا ورفضه للتدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية، داعيا الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد العسكري والاقتتال، وحشد الجهود والموارد لمواجهة جائحة كورونا.