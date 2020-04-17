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“دفاع الوفاق” توقف مرتبات العسكريين التابعين للجيش الوطني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، “العميد دكتور / صلاح الدين علي النمروش”، إلى أنه تم إيقاف مرتبات جميع العسكريين التابعين لـ”الجيش الليبي” -حسب وصفه- والذين يشاركون في العمليات العسكرية التي تدور في طرابلس والتابعين لـ “خليفة حفتر ” حسب تعبيره.

وأضاف “الوكيل” عبر تصريح لهُ -بثته إحدى القنوات الفضائية- أنه مذ توليه هذا المنصب وجد تعليمات بشأن إيقاف جميع المرتبات لمنتسبي “الجيش” المشاركين في “الهجوم على مدينة طرابلس وارتبطوا مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها المدعو خليفة حفتر – حسب تعبيره -كما ذكر “النمروش” أن مكتب المدعي العام العسكري بدأ التحقيق والقبض على العسكريين الذين “تورطوا في العدوان على طرابلس”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • you and the diseased Turkish/native puppet have inherited the money ya top thieves, where it will go toward payments to the savages and criminals from Syria & Turkey ya THIEVES
    This is PETRO MONEY for all Libyans ya top thieves
    I have been wondering since day 1 as why the brave falcons do not totally wipe out all ports( sea, air or else) in Tripoli, Misrata & else and go for the finish to build again a sovereign nation
    Also, hell with the UN & all of its previous, current or future shitheads REPS

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