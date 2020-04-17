“دفاع الوفاق” توقف مرتبات العسكريين التابعين للجيش الوطني

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، “العميد دكتور / صلاح الدين علي النمروش”، إلى أنه تم إيقاف مرتبات جميع العسكريين التابعين لـ”الجيش الليبي” -حسب وصفه- والذين يشاركون في العمليات العسكرية التي تدور في طرابلس والتابعين لـ “خليفة حفتر ” حسب تعبيره.
وأضاف “الوكيل” عبر تصريح لهُ -بثته إحدى القنوات الفضائية- أنه مذ توليه هذا المنصب وجد تعليمات بشأن إيقاف جميع المرتبات لمنتسبي “الجيش” المشاركين في “الهجوم على مدينة طرابلس وارتبطوا مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها المدعو خليفة حفتر – حسب تعبيره -كما ذكر “النمروش” أن مكتب المدعي العام العسكري بدأ التحقيق والقبض على العسكريين الذين “تورطوا في العدوان على طرابلس”.
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