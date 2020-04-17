«سلامة» ساخراً: على كلية البيطرة إصدار تقرير طبي يثبت عجز «حكومة السراج»

سخر الكاتب الصحفي عبدالسلام سلامة، من أداء «حكومة السراج»، وطرق إدارتها للأزمات التي تعصف بالمواطن الليبي، وعلى رأسها جائحة كورونا، داعيا كلية البيطرة إلى إصدار تقرير طبي يثبت عجز هذه الحكومة المصابة بداء الفصام .

وقال سلامة، في منشور كتبه على حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»:« يجب أن يصدر تقرير طبي عن مركز مكافحة الأمراض أو عن كلية البيطرة «سيان» يثبت عجز الحكومة المصابة بداء الفصام، حيث أطلقت المجرمين من سجن صرمان، ثم بعثت لهم برسالة تطالبهم بتسليم أنفسهم.

وتابع:« وباغثت الناس بالحظر الشامل، وحين خرج الناس دفعة واحدة إلى الأسواق، قالت لهم:« إياكن إياك أن تبتل بالماء».

يشار إلى أن المليشيات والمتطرفين وعصابات الجريمة المنظمة قامت يوم الإثنين الماضي بالهجوم على مدينة صرمان بعد تمهيد مكثف من الطيران التركي المسير، وإسناد مباشر من بوارج أردوغان الحربية، وفور وصول هؤلاء الإرهابيين إلى سجن صرمان المركزي قاموا بإخراج جميع المساجين بمن فيهم المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك الشديد لدى حكومة السراج التي أدعت في البداية أن المساجين استغلوا ظرف الحرب وهربوا من السجن، لكن هذه الرواية سرعان ما تم تفنيدها وفضحها، عندما عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات مشاهد مصورة بالصوت والصورة والتاريخ تثبت أن المليشيات وعناصر داعش والقاعدة هم من فتح أبواب السجن وأخرج السجناء، لكن ما بعث على السخرية فعلا بعد ذلك هو مناشدة وزارة «عدل السراج» للسجناء بتسليم أنفسهم.

وبعد حادثة تهريب السجناء بيومين، أعلنت حكومة السراج على نحو مفاجئ الحظر الشامل تحت مبرر مكافحة كورونا بداية من اليوم الجمعة، الأمر الذي ولد حالة هلع كبير عند المواطنين، وازدحام شديد على الأسواق وفي الطرقات والشوارع لأجل الإسراع في تأمين احتياجاتهم قبل سريان قرار الحظر، ما أثار المخاوف بسرعة انتقال العدوى من هذا الفيروس بينهم.