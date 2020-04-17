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المحجوب: الجيش سيحسم المعركة خلال أيام قليلة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، إن القوات الجوية بالجيش نجحت في توجيه ضربات قوية ضد “ميلشيات قادمة من دولة تشاد”.

وأضاف المحجوب في تصريحات تلفزيوينة أن “تنظيم الإخوان بعد فشله في وتلقيه هزيمة قاسية يسعى الآن إلى جلب مزيد من المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي وفتح خط جوي لجلب مرتزقة سوريين ومرتزقة أردوغان”.

وأشار إلى أن “هناك محاولات لجلب سيارات وطائرات جديدة من تركيا لتعويض الخسائر التي تكبدوها على يد الجيش الليبي بعد نجاحه في إسقاط أكثر من 50 طائرة مسيرة”.

واستطرد المحجوب قائلا: “المجرمون بقيادة تنظيم الإخوان لا يريدون مغادرة المنطقة ويحاولون من خلال نشر الشائعات باستمرار، ولكن الجيش الليبي تعمق في مدينة طرابلس وفي أي لحظة ستنتهي معركة العاصمة بنجاح للجيش الليبي  وخلال أيام قليلة سيأتي الحسم ويعقبها النصر الكبير”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من فمك الي باب السماء (ولكن ولأني ليس من شيمي مجاملة الصاحب ولا خشية العدو ) فلا اريدها مجرد حرب اعلاميه كوعد باشا آغا أتباعه بان يوم 4/4/2020 سيكون هناك أحتفال بالانتصار علي الجيش في منطقة الجغبوب وها نحن في 17/4/2020 ولم يحدث أي نصر لهم علي الجيش ولا نريدوها كوعد مصطفي الشركسي لاتباعه بان صلاة عيد الفطر ستكون في ساحة محكمة بنغازي ومرت علينا اعياد افطار ولم يصلي هو وجماعته كما وعدهم لا في ساحة بنغازي ولا في الساحه الخضراء

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