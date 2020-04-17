المحجوب: الجيش سيحسم المعركة خلال أيام قليلة

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، إن القوات الجوية بالجيش نجحت في توجيه ضربات قوية ضد “ميلشيات قادمة من دولة تشاد”.

وأضاف المحجوب في تصريحات تلفزيوينة أن “تنظيم الإخوان بعد فشله في وتلقيه هزيمة قاسية يسعى الآن إلى جلب مزيد من المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي وفتح خط جوي لجلب مرتزقة سوريين ومرتزقة أردوغان”.

وأشار إلى أن “هناك محاولات لجلب سيارات وطائرات جديدة من تركيا لتعويض الخسائر التي تكبدوها على يد الجيش الليبي بعد نجاحه في إسقاط أكثر من 50 طائرة مسيرة”.

واستطرد المحجوب قائلا: “المجرمون بقيادة تنظيم الإخوان لا يريدون مغادرة المنطقة ويحاولون من خلال نشر الشائعات باستمرار، ولكن الجيش الليبي تعمق في مدينة طرابلس وفي أي لحظة ستنتهي معركة العاصمة بنجاح للجيش الليبي وخلال أيام قليلة سيأتي الحسم ويعقبها النصر الكبير”.