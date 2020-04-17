توضيح رسمي لحقيقة تعمّد قطع الاتصالات عن جنوب طرابلس

نفت شركة هاتف ليبيا، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمدها إيقاف الاتصالات عن مناطق جنوب طرابلس، مؤكدة أن هذه الادعاءات هي لزرع الفتنة بين أبناء الشعب الليبي.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بُعدها عن أية تجاذبات سياسية، مشددة على تقديم خدماتها لجميع المناطق دون تمييز، وخاصة خلال هذه الفترة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن تقديم الخدمات في هذه الفترة يعتبر واجبا وطنيا في ضوء حشد الجهود والإمكانات لمجابهة الجائحة موضحا بأن الفرق الفنية التابعة للشركة تقوم بتتبع الأعطال لمعرفة سبب توقف الاتصالات بالمنطقة.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية لاحظت أن السبب يرجع إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المسارات، وكذلك قطع في كوابل الألياف البصرية، إلى جانب الظروف الأمنية الراهنة، والتي تصّعب من إجراء الصيانة اللازمة، مؤكدة سعيها لصيانة الأعطال في أقرب وقت ممكن.

وكان رواد مواقع التواصل قد اتهموا شركة هاتف ليبيا بقطع متعمد للاتصالات عن مناطق جنوب طرابلس التي تشهد تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق ماجعل الشركة ترد ببيان يوضح الأسباب الحقيقية وراء انقطاع الاتصالات عن هذه المناطق.

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