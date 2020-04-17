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«تفتيش الصحة»: وضعنا أيدينا على العراقيل التي تواجه مستشفى جراحة الأطفال ببنغازي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، نورى محمود الفسى، برفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى الأطفال إيناس العبيدي، مستشفي طب وجراحة الأطفال بنغازي، وفقا لتعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، للتأكد من تجهيز المرافق الصحية بالكامل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، الخميس، فإن الفسي اطلع خلال الزيارة الميدانية على سير العمل بجميع أقسام المستشفى والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفقا لتوصيات وزارة الصحة .

وقال الفسي، إن الزيارة توصلت إلى تحديد حجم المشاكل التي سيتم بها إعداد تقارير شاملة لوزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل بالمستشفي .

 

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التفتيش بنغازي جائحة كورونا ليبيا مستشفى الأطفال وزارة الصحة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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