طرابلس تبدأ اليوم الجمعة حظرا كليا لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

بدأ اليوم الجمعة الحظر الكلي لمدة عشرة ايام الذي قرره المجلس الرئاسي بطرابلس ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وأوضحت اللجنة أن الحظر سينفذ بشروط وهي : – إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية.

و يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز. كما يسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 12 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

كما تم وقف تعامل المصارف مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح. مع منع وجود اي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.