الحرس البلدي طرابلس يضبط سلع فاسدة ويحذر من رمي الكمامات في الأسواق

ضبط أفراد جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس كميات من السلع الفاسدة خلال جولة في المحال التجارية، حيث حذروا من ظاهرة رصدوها وهي إلقاء الكمامات داخل الأسواق.

وقال الناطق باسم إدارة الجهاز، محمد الناعم، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الجولة انطلقت منذ ظهر أمس الخميس حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث تمكن أفراد الحرس البلدي من ضبط مواد منتهية الصلاحية في الأسواق التجارية.

ولفت إلى أن أصحاب بعض المحال استغلوا فترة الزحام قبل بدء ساعات حظر التجول في تسريب أي سلعة منتهية الصلاحية، منوها بأن أفراد الحملة راقبوا تنفيذ قرار الحظر، بعد بدء سريانه.

تحذير من رمي الكمامات

وسجل أفراد الحرس عدة ملاحظات خلال الحملة، وهي رمي بعض الناس الكمامات داخل الأسواق وعلى الطرق، وهو أمر «غير صحيح»، إضاف إلى الزحام الشديد وما ينتج عنه من اختلاط، ما يعرض صحة المترددين على الأسواق إلى الخطر، حسب الناعم.

وأشار الناعم إلى التفتيش على السلع فى محال تجارة الجملة التي ترسل إلى مناطق أخرى في البلاد مثل الجنوب، والتأكد من أنها مازالت في الصلاحية، داعيا المواطن إلى التأكد من تاريخ إنتاج المواد الغذائية وغيرها قبل الشراء.

يذكر أن طرابلس شهدت ازدحام شديد فى الشوراع والمحال التجارية وأسواق الخضروات بعد قرار فرض حظر التجول عام لمدة عشرة أيام.

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ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد بحكومة الوفاق، تنفيذ حظر كلي ابتداءً من اليوم الجمعة، ولمدة 10 أيام.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل البلاد إصابة جديدة بـ«كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 49 حالة.

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