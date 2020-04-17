بسعة 50 سريراً.. مصراتة تفتتح ثاني مركز عزل لمصابي كورونا

افتتحت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بمصراتة مركز العزل الثاني بمقر المعهد القومي لعلاج الأورام.

وتصل سعة المركز لـ 50 سريرا إضافة لقسم خاص بالعناية الفائقة، كما يتم العمل على تجهيز مبنى مخصص للكشف وإيواء حالات الاشتباه بفيروس كورونا بسعة 100 سرير.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاستجابة التي وضعتها بلدية مصراتة للحد من انتشار جائحة كورونا داخل البلاد.

وكانت بلدية مصراتة قد أطلقت خطة استجابة لمجابهة كورونا وشكلت لجنة عليا لمكافحة الفيروس وتخصيص عدد من أماكن العزل وتوفير الإمكانات اللازمة لعلاج مصابي كورونا.

وتشرف اللجنة على إقامة مؤتمر صحفي دوري لتوضيح آخر مستجدات الفيروس وكيفية التعامل مع المصابين وعلاجهم في المدينة والإشراف على حالتهم الصحية.

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