ليبيا تتصدّر آخر المباحثات الأمريكية التونسية

بحث وزير الخارجية التونسي نورالدين الري مع السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم عددا من المسائل الإقليمية والدولية وأبرزها الوضع في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الطرفين بحثا عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك مستعرضين آخر التطورات في ليبيا التي لم يهدأ فيها القتال حتى مع انشغال العالم بجائحة كورونا.

كما بحث وزير الخارجية التونسي مع السفير الأمريكي سبل تفعيل التضامن الدولي والتعاون بين مختلف الأطراف في إطار الأمم المتحدة عبر تبني مقاربة جديدة وناجعة في مجابهة جائحة كورونا وكل ما يهدد الإنسانية من مخاطر مماثلة.

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