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ليبيا تتصدّر آخر المباحثات الأمريكية التونسية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي نورالدين الري مع السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم عددا من المسائل الإقليمية والدولية وأبرزها الوضع في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الطرفين بحثا عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك مستعرضين آخر التطورات في ليبيا التي لم يهدأ فيها القتال حتى مع انشغال العالم بجائحة كورونا.

كما بحث وزير الخارجية التونسي مع السفير الأمريكي سبل تفعيل التضامن الدولي والتعاون بين مختلف الأطراف في إطار الأمم المتحدة عبر تبني مقاربة جديدة وناجعة في مجابهة جائحة كورونا وكل ما يهدد الإنسانية من مخاطر مماثلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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