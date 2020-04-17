توفير 4400 مسحة أنفية لتشخيص فيروس كورونا ببنغازي

أعلنت رئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، فتحية العريبي، الخميس، توفير عدد 4400 مسحة أنفية لتشخيص فيروس كورونا، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .

ونقل المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي عن العريبي، أمس الخميس، قولها إن إجمالي الكمية التي وصلت حتى الآن بلغت 9000 مسحة، سيتم توزيعها على جميع الأماكن والمستشفيات الخاضعة للحكومة الليبية حسب الاحتياج ومتطلبات اللجان الفرعية الاستشارية.

وأكدت رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، أنه سيتم توفير جميع مشغلات المعامل المخبرية، مشيرة ألى أنه تم توفير 2000 مسحة أنفية لمدينة سبها بالإضافة لتوفير معدات الوقاية الشخصية أيضاً بالإضافة إلى باقي المناطق .

وقدمت العريبي، شكرها إلى منظمة الصحة العالمية على المشاركة والتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية، بحسب المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي.