“الخدمات الصحية بنغازي” تطلق لوحة تفاعلية توضح أماكن الإصابات بـ”كورونا”

أطلقت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، لوحة تفاعلية توضح أماكن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا .

وأشارت الإدارة، إلى أن اللوحة التفاعلية، عبارة عن خريطة تظهر معلومات تتبع الحالات التي تم الإبلاغ عنها بشكل يومي.

وأضافت الإدارة، أن الخريطة تستند على البيانات الواردة من وزارة الصحة، واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا .

كما بينت الإدارة أن اللوحة التفاعلية من إعداد وتصميم مهندس، مروان الحصادي، المتعاون مع الغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية – بنغازي، مثنية على مجهوداته القيمة .

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية أنه يمكن الوصول الوصول إلى الخريطة من خلال الرابط:

https://arcg.is/er0G9