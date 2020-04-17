افتتاح قسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا التعليمى

احتفل في مدينة سرت، بإعادة افتتاح قسم العناية الفائقة المركزية بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت بعد إتمام عملية التوسعة والصيانة الكاملة وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية.

وقال رئيس قسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت، إن القدرة الاستيعابية مستقبلا 26 سرير فى إطار التوسعة للقسم كما يحوي القسم على أجهزة تنفس صناعي بجوار كل سرير طبي وأجهزة ضخ وريدي وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض بالعناية، كما يضم القسم غرفة للملاحظة للمرضى وغرفة للأطباء وعناصر التمريض مجهزة.