«خارجية النواب» تشكر الحكومة المصرية على دعمها العالقين الليبيين في أزمة كورونا

تقدمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، برئاسة يوسف إبراهيم العقوري، بالشكر للحكومة المصرية والمسؤولين وأهالي محافظة مرسى مطروح لدعمهم ومساندتهم الشعب الليبي، في أزمة كورونا.

وقالت لجنة الخارجية، في بيان لها الخميس، إنها تتقدم بالشكر لأهالي مطروح ونواب البرلمان عنها وأعيانها والحكومة المصرية على استضافتهم للمواطنين الليبيين.

وأشادت اللجنة، بالدور الكبير الذي قام به نواب مرسى مطروح في البرلمان المصري، وكذلك عمداء ومشائخ وأعيان المحافظة، لاستضافتهم العديد من المواطنين الليبيين العالقين في مصر بسبب أزمة كورونا.

وأوضحت “خارجية النواب” أن هذه المواقف النبيلة دليل على كرم أهالي مرسى مطروح وعلى عمق العلاقات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي الذي التي تربط البلدين.