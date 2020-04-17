مخاوف من “هزة اقتصادية” تترصّد السوق الليبية

حذر رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبدالله الفلاح في بيان على صفحة المجلس مساء الخميس من الارتفاعات المتعاقبة في الأسعار بالسوق المحلية.

وأشار الفلاح إلى قلقه إزاء نقص البضائع خاصة المواد الغذائية وذلك بسبب عدم القدرة على الاستيراد وانسياب البضائع بالشكل المعتاد نتيجة الاشتراطات الواردة بالمنشور رقم (2) الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي في الأسبوع الأول من أبريل الجاري.

واعتبر أن ما جاء بالمنشور الذي وجّه للمديرين العامين للمصارف بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية قد أرجع أصحاب الأعمال إلى مرحلة التجارة الموجهة.

وكان المصرف المركزي قد طالب المصارف التجارية بإتمام إجراءات منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والطبية والصحية، إلى جانب المواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية.

وقال الفلاح إن القرارات التي تضمنها المنشور تعبر عن تغول المركزي بقراراته ومنشورات الإذعان المقيدة وغير المراعية للظروف التي يمر بها العالم عامة وليبيا خاصة مضيفا أنه سيكون لها عواقب على السوق الليبية، وبالتالي على المواطن من شح في البضائع وارتفاع في الأسعار، بحسب قوله.

ومن جهتها وجهت جمعية المصارف الليبية خطابا إلى مدير إدارة الرقابة على النقد تشير فيه إلى المخاوف من شح البضائع وارتفاع أسعارها مطالبة بالعمل على إيجاد حلول لتنفيذ الاعتمادات المستندية بآلية سلسة وتوفير السلع الضرورية للمواطنين.

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