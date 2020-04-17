افتتاح مصنع الأوكسجين بمستشفى بن سينا بسرت

أقيمت بمدينة سرت، احتفالية افتتاح مصنع تصنيع الأوكسجين بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت.

وأوضح مدير عام المستشفى على الزرقاء، أن هذا المصنع الخاص بتصنيع الأوكسجين يعتبر الآن جاهزا للتشغيل، ويقوم بتصنيع عدد ستة اسطوانات أوكسجين بمعدل كل ثلاثة ساعات بسعة انتاجية 150 بار (BAR)، وسيقوم بتغطية احتياجات الأقسام الطبية والعناية والعمليات باحتياجاتهم للاوكسجين بشكل مباشر ودائم، وكذلك بالامكان توفير مادة الاوكسجين للمرافق والمستشفيات المجاورة بهدة المادة الأساسية.

ومن جهته أوضح مسؤول الشؤون الفنية بالمستشفى م حفيظ طرشلو، أن المصنع يحوى فى مكوناته على ضاغط هواء ووحدات فصل ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء ووحدة تخزين الأوكسجين ووحدة فصل النتروجين ووحدة الاوكسجين.