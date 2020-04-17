مخاوف من عودة “مافيات تجارة البشر” إلى صبراتة

تقرير 218

يتخوف كثير من أهالي صبراتة من احتمالية عودة تجارة البشر في سواحل المدينة كما كان الحال قبل عامين ونصف حين ظلت مجموعات تهريب البشر إلى سواحل أوروبا تعمل ليلاً ونهاراً بشكل غير قانوني مكدسةً الأموال ومشكّلة ممالك أساسها المال الذي يخلق النفوذ .

وصار بوسع أصحاب تلك المهنة اليوم استعادة نشاطها، وإنعاشها بعد أن خمدت نارها، خصوصاً بعد عودتهم إلى المشهد من جديد إثر الأحداث الأخيرة التي تمثلت في انسحاب قوات الجيش عن صرمان وصبراتة وتقدم قوات الوفاق إلى مدن الساحل الغربي وبالأخص صبراتة التي كان المسلحون داخلها يعملون على نقل الهجرة غير القانونية من الصحراء إلى أوروبا قبل أن تقاتلهم غرفة محاربة داعش.

وأثارت عودة تجار البشر والمعاقبين دولياً إلى الواجهة بلا شك مخاوف الدول الأوروبية التي تنفست الصعداء قليلاً بعد أن توقفت حركة الهجرة، لكنها اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى مع عودة ممتهني التجارة إلى الواجهة من جديد، فهذه التجارة أو المهنة تدر مالاً وفيراً وبمقدورها أن تكون مصدر دخل قوي جداً لمن يريد الدخول فيها.

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