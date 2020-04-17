رئيس الكونغو يعلن تمسكه بعقد منتدى المصالحة الوطنية الخاص بليبيا في يوليو

أكد رئيس الكونغو، ورئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، دنيس ساسو نغيسو، أن الاتصالات على المستوى الإفريقي تشير إلى رغبة الشعب الليبي، من خلال زعماء القبائل والمشايخ الدينيين ومنظمات الشباب وحتى المقاتلين، في الذهاب إلى منتدى المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن هذا هو هدف الاتحاد الأفريقي، الذي يعمل عليه كثيرًا في الوقت الحاضر.

وحول الجهود المبذولة لعقد المؤتمر، أشار “دنيس ساسو نغيسو” في مقابلة مع جريدة “لو سولاي” السنغالية، إلى اجتماع فريق الاتصال التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا قبل أسابيع ببلاده للتخطيط لتنظيم منتدى المصالحة الوطنية في أديس أبابا في يوليو 2020 مستطردًا “شريطة أن تؤدي جهود الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بحلول ذلك الشهر إلى احترام وقف إطلاق النار في ليبيا”.

واستنكر “دنيس ساسو نغيسو”، خرق الحظر الأممي المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وأكد تمسكه بعقد منتدى للمصالحة الوطنية في يوليو المقبل، خاصة في ضوء رغبة الشعب الليبي لانعقاد المؤتمر.

وأرجع رئيس اللجة الإفريقية العليا، تدهور الوضع في ليبيا إلى التدخلات الخارجية المتعددة، وليس فقط بسبب الانقسامات الداخلية وتواجد الميليشيات والإرهابيين، خصوصًا وقد اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا ضد تصدير الأسلحة إلى ليبيا وعبر عن أسفه لعدم احترام الحظر المفروض.