البريقة تبحث إمكانية إمداد الجنوب بالمحروقات

التقى رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة، خلال الأيام الماضية، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب الليبي، وذلك لمناقشة آلية إيصال المحروقات إلى مدن الجنوب وضمان حصول المواطن على المحروقات بالسعر الرسمي.

وقال بن كورة “نحن نتفهم استياء المواطنين القاطنين بالمناطق الجنوبية، كما نستنكر استغلال البعض لهذه الظروف لبيع المحروقات بأسعار مرتفعة وهي أفعال يعاقب عليها القانون بالطبع. ونسعى باستمرار للوصول الى حلول جذرية لتلك المشاكل.”

كما أكد بن كورة، على توافر المحروقات بمستودعات الشركة وجاهزيتها لإيصال المحروقات إلى مستودع سبها التابع للشركة ومنه إلى محطات الوقود في حالة توفر الحد الأدنى من التسهيلات الأمنية لضمان سلامة السائقين.

وأضاف، أن إدارة الشركة تعول على الجهود المشتركة مع عمداء بلديات الجنوب وكافة تركيباته الاجتماعية للضغط لتوفير الظروف الأمنية الملائمة، كما تعول على وعي أبناء الجنوب بالأسباب الحقيقية لنقص المحروقات وتعاونهم البناء لمعالجتها.