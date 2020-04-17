بالصور.. “خط جوي تركي” ساخن باتجاه ليبيا

كشف موقع “إيتاميل رادار” المتخصص في رصد الرحلات الجوية العسكرية عن نشاط جوي تركي مُكثّف فوق شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الموقع في تقرير موثّق بالصور، إلى رصد 3 طائرات بوينغ طراز KC- 135R (62-6567 و 57-2609 و 60-2306)، إضافة إلى طائرة بوينغ من طراز E-7T (13-001) ، وطائرة Lockheed C-130E (63-13188) .

وأوضح “إيتاميل رادار” في تقريره أن طائرة Lockheed C-130E (63-13188) هي الوحيدة التي بقيت قابلة للتتبع وهي في طريقها إلى غرب ليبيا، واصفاً العملية الجوية المرصودة بـ”المهمة الضخمة”.

وأرفق الموقع تغريدات لحسابات تتبع على تويتر رجّحت أن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

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