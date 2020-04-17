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الرفض الأمريكي يُبعد لعمامرة عن المهمة الأممية في ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سحب وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ترشيحه من مهمة الموفد الأممي إلى ليبيا ، وجاء إعلان العمامرة بتخليه رسميا عن التقدم للمنصب عقب رفض الولايات المتحدة دعم ترشيحه.

وقال لعمامرة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عرض عليه المنصب كممثل خاص ورئيس البعثة للدعم في ليبيا، لكن وبحسب لعمامرة فإن الموافقة من حيث المبدأ قد منحت ولكن المشاورات التي يجريها غوتيريش من ذلك الحين لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع من مجلس الأمن والجهات الفاعلة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن استقالته في الثاني من مارس لأسباب صحية بعد أيام قليلة على تأكيدات سلامة أن الهدنة قد انهارت في ليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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