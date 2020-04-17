وزارة الدفاع التركية: سفننا وطائراتنا الجوية تنفذ أنشطة تدريبية في البحر المتوسط
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وزارة الدفاع التركية: سفننا وطائراتنا الجوية تنفذ أنشطة تدريبية في البحر المتوسط
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ومن حق مصر ان تجرى مناورة اكبر منها لحماية امنها القومى لنرى من سبكسب فى المناورة .لو ان اردوغان راى مناورة مصرية سيعملها على نفسه فالجيش المصرى القوة السادسة بحريا قبل انضمام غواصة قادمة من المانيا وفى الطريق
السلطان المعتوه يخدع الخوان فعلى الشاطئ الاخر لتركيا على البحر الابيض المتوسط قوى لا قبل له بها سواء اسرائيل او مصر حيث يقبع مرشد عام الاخوان وزمرته فى السجون سبع سنوات وحيث مرسى الذى وعده المعتوه بالعودة للقصر قبل ان يدفن فى القبر وظل ينبح منفراد وبس فجيش الدعارة التركى لاوزن له بعد ان تم تعرية جندوده فى شوارع اسطنبول والتخلص من خيرة كفاءاته لم يبقى الا الخرفان التافهة
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