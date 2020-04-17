الناظوري يُشكّل غرف طوارئ لمجابهة كورونا

أعلن رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري عن تشكيل غرف طوارئ محددا مهامها بحسب تقسيم الغرف في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وينص القرار على تشكيل غرفة طوارئ رئيسية تضم في عضويتها مندوبين من وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد، ومن الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات والهيئة الليبية للإغاثة، والعامة للأوقاف والسلامة الوطنية وجهاز الإسعاف.

وتتلخص مهام غرفة الطوارئ في توفير المساعدات واستقبال التبرعات ومتابعة العمل اليومي للغرفة المركزية وتوزيع المساعدات على الغرف الفرعية للطوارئ.

كما نص القرار على تشكيل غرفة طوارئ فرعية عن كل مدينة تعمل فيها فرق على شكل نقاط تابعة لكل مدينة للرعاية الصحية، وتختص الغرفة بتوفير الخدمات الصحية والإغاثية والإسعاف ونقل الحالات التي بحاجة إلى رعاية صحية داخل المستشفيات.

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