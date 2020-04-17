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المسماري: تسليح الميليشيات في أرض المعركة غرب البلاد يأتي بالكامل من تركيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الدفاع الجوي التابع للجيش الوطني يعمل بشكل جيد، مشيراً إلى تمكن القوات المسلحة من إسقاط ست طائرات مقاتلة للميليشيات المسلحة منذ إطلاق عملية تحرير طرابلس في أبريل الماضي.

المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة أكد وجود الأتراك في أرض المعركة غرب البلاد ويتحكمون في العمليات المسلحة عبر استخدام القناصة ومنظمات الدفاع الجوي والتشويش والطائرات التركية المسيرة، كاشفاً عن وجود من أربع إلى ست بوارج تركية في المنطقة الغربية .

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن كل الأسلحة التي وردت إلى الميليشيات المسلحة بعد شهر يناير الماضي تأتي لدعم المرتزقة السوريين وخاصة في استخدام المدفعية والهاون والمدرعات التركية، موضحاً أن سلاح الميليشيات يأتي بالكامل من تركيا ، مشيراً إلى أن الجيش الوطني يواجه الجيش التركي بسفنه وبوارجه وطائراته.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لماذا لا تطلبوا من الجيش المصرى التدخل المباشر لدعم الجيش المصرى بما لديه من امكانيات هائلة والقوة السادسة فى العالم وراينا غواصة تطلق صواريخ مضادة للسفن من مسافة بعيدة واين دور الضفادع البشيرية لتدمير هذه السفن كما حدث فى عمليات ايلات المصرية فاغراق هذه البوارج لم يعد صعبا فهى ليست كحاملة الطائرات عليها طائرات مقاتلة ولو استعنتم بمصر لديها طائرات الرافال قادرة على اغراق هذه السفن او تزويد البحرية الليبية بالصواريخ البحرية من النوعية التى اغرقت المدمرة ايلات

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