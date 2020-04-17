المسماري: تسليح الميليشيات في أرض المعركة غرب البلاد يأتي بالكامل من تركيا

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الدفاع الجوي التابع للجيش الوطني يعمل بشكل جيد، مشيراً إلى تمكن القوات المسلحة من إسقاط ست طائرات مقاتلة للميليشيات المسلحة منذ إطلاق عملية تحرير طرابلس في أبريل الماضي.

المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة أكد وجود الأتراك في أرض المعركة غرب البلاد ويتحكمون في العمليات المسلحة عبر استخدام القناصة ومنظمات الدفاع الجوي والتشويش والطائرات التركية المسيرة، كاشفاً عن وجود من أربع إلى ست بوارج تركية في المنطقة الغربية .

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن كل الأسلحة التي وردت إلى الميليشيات المسلحة بعد شهر يناير الماضي تأتي لدعم المرتزقة السوريين وخاصة في استخدام المدفعية والهاون والمدرعات التركية، موضحاً أن سلاح الميليشيات يأتي بالكامل من تركيا ، مشيراً إلى أن الجيش الوطني يواجه الجيش التركي بسفنه وبوارجه وطائراته.

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