طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتـى الاحد

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة صادرة اليوم أن تشهد الاجواء طقس مائل للاعتدال على اغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز فمن المتوقع ان تتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا واحتمال سقوط إمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مناطق الجبل الغربي – مزدة – القريات والحمادة.

ووفقاً للنشرة من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين (16 – 25) مْ وعلى دواخل (26 – 30) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (31 – 38) مْ.

وبحسب المركز فقد هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية الامطار المتفرقة على مدينة طرابلس ومسلاتة والخمس وعين كعام ومصراتة وقصر احمد والزروق وطمينة وزاوية المحجوب والدافنية، بكميات متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الجمعة الموافق 2020/04/17 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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