موقع إيطالي: رصد ثاني رحلة لطائرة نقل عسكرية أميركية إلى بنغازي خلال يومين

رصد الموقع الإيطالي «ItaMilRadar» رحلة لطائرة نقل عسكرية أميركية انطلقت من قاعدة في الولايات المتحدة وإلى بنغازي، كاشافا أنها الرحلة الثانية لطائرة أميركية إلى المدينة خلال يومين.

وبحسب الموقع المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية في أوروبا والبحر المتوسط، فهي «المرة الأولى التي يسجل فيها رحلة مباشر من أميركا إلى بنغازي»، إذ تزودت الطائرة بالوقود في أجواء بريطانيا، ثم واصلت رحلتها قبل أن تختفي من الرادار أمس الخميس.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة ظهرت بعد ذلك متجهة من ليبيا إلى قاعدة أميركية في ألمانيا، منوها بأن هناك رحلات مماثلة انطلقت من القاعدة السابق إلى بنغازي، لكنها المرة الأولى التي تنطلق فيها من أميركا مباشرة.

رحلة اليوم من ألمانيا

وبعد تلك الرحلة، رصدت اليوم الجمعة الطائرة نفسها وقد انطلقت من القاعدة في ألمانيا، واتبعت المسار «المعتاد» في الرحلات السابقة إلى بنغازي.

وتتبع الموقع الطائرة حتي اختفائها عن الرادار، قبل أن تظهر مجددا بعد ساعات في رحلة العودة، حين غادرت المجال الجوي الإيطالي إلى وسط أوروبا.

ويحلل الموقع أنه بالنظر إلى أوقات الرحلة، يتبين أن الطائرة ظلت في بنغازي لمدة ساعة و30 دقيقة «مثل الزيارات السابقة».

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