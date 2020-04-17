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موقع إيطالي: رصد ثاني رحلة لطائرة نقل عسكرية أميركية إلى بنغازي خلال يومين

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رصد الموقع الإيطالي «ItaMilRadar» رحلة لطائرة نقل عسكرية أميركية انطلقت من قاعدة في الولايات المتحدة وإلى بنغازي، كاشافا أنها الرحلة الثانية لطائرة أميركية إلى المدينة خلال يومين.

وبحسب الموقع المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية في أوروبا والبحر المتوسط، فهي «المرة الأولى التي يسجل فيها رحلة مباشر من أميركا إلى بنغازي»، إذ تزودت الطائرة بالوقود في أجواء بريطانيا، ثم واصلت رحلتها قبل أن تختفي من الرادار أمس الخميس.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة ظهرت بعد ذلك متجهة من ليبيا إلى قاعدة أميركية في ألمانيا، منوها بأن هناك رحلات مماثلة انطلقت من القاعدة السابق إلى بنغازي، لكنها المرة الأولى التي تنطلق فيها من أميركا مباشرة.

رحلة اليوم من ألمانيا
وبعد تلك الرحلة، رصدت اليوم الجمعة الطائرة نفسها وقد انطلقت من القاعدة في ألمانيا، واتبعت المسار «المعتاد» في الرحلات السابقة إلى بنغازي.

وتتبع الموقع الطائرة حتي اختفائها عن الرادار، قبل أن تظهر مجددا بعد ساعات في رحلة العودة، حين غادرت المجال الجوي الإيطالي إلى وسط أوروبا.

ويحلل الموقع أنه بالنظر إلى أوقات الرحلة، يتبين أن الطائرة ظلت في بنغازي لمدة ساعة و30 دقيقة «مثل الزيارات السابقة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اتحل وسطك ياصحيفة الوسط فانت صحيفة صفراء مأجورة غير محايدة ولا تعرف الوسطية

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  • من هنا سيبداء اردوغان في لملمت اوراقه والانسحاب من الميدان وسيهرب العملاء والاخوان -انها دعوة المظلوم – ((اللهم سلط عليهم من عبادك وممن خلقت يدمرونهم تدميرا -))-اللهم امين

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  • عادى الاسلوب الامريكى معروف توجه كلبها المسعور اردوغان لنقل دواعش الى ليبيا بتمويل قطرى وضوء اخضر امريكى ثم تقوم امريكا بالقدوم لمحاربة داعش كما حدث فى شمال سوريا بضوء اخضر امريكى ثم استولت امريكا على نفط سوريا والان الامربكان طمعان فى نفط ليبيا خاصة وانها مشاركة بدور مراقب فى منظمة غاز شرق المتوسط بعد ذلك ستطرد الكلب التركى المسعور من المنطقة حركات امربكانى معروفة وان كانت فشلت فى مصر عندما ارسل اردوغان دواعش الى مصر وطلب الامريكان التدخل لضربهم رفضت مصر والتهمهم الجيش المصرى وحده

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