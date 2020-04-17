الكهرباء: السيطرة على الوضع بمحطة الزاوية قبل انهيار الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه نتيجة لقفل صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة الزاوية للدورة المزدوجة من قبل مجموعة مجهولة، نتج عنه خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة وفقد أكثر من 800 ميجا وات.

وأوضحت الشركة، أن العاملين بغرف التشغيل والتحكم تمكنوا من السيطرة على الوضع قبل انهيار الشبكة بشكل كامل، أثناء الفصل المفاجي خاصة وأن الشبكة تعاني من عجز كبير نتيجة قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الاعتبارية بضرورة العمل وبشكل عاجل من أجل فتح الصمام وأرجاع وحدات التوليد للخدمة لاستقرار الشبكة الكهربائية.