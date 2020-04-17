الثني يبحث مع الحويج ترتيبات عودة المواطنين العالقين في عدد من الدول

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ترتيبات عودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم.

الحويج قدم خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية آخر إحصائية بمنظومة الوزارة فيما يتعلق بالمواطنين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا،مؤكدا أن عدد هؤلاء العالقين بلغ حتى أمس الأول 1813 مواطنا ومواطنة.

وأشار إلى أن هذا العدد هم من تنطبق عليهم شروط وضوابط العالقين للعودة إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها تعتبر العالقين هم من دخلوا في حدود 90 يوما كحد أقصى خارج ليبيا،موضحة أن العالق هو من يتواجد خارج ليبيا منذ تاريخ الأول من يناير الماضي ويرغب بالعودة.

كما أشارت إلى أن من تنطبق عليه هذه الشروط ويرغب في العودة للوطن ضمن هذا البرنامج ستعود به السلطات شريطة أن يسجل في منظومة الوزارة إلكترونيا في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم.

وشددت الوزارة على ضرورة تعبئة المعنيين للتعهد بالبقاء فالحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما كحد أدنى وألا يختلط بأية جهة كانت.

وبدور،أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تهتم وزراة الخارجية بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى أن تنتهي هذه الأزمة.

ومن جهة أخرى، وضع وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس الوزراء في صورة الاتصالات التي أجراها مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم لبحث المستجدات على الساحة والعلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع الرئيس حيثيات الاتصال الذي أجراه مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية حول المعلومات الواردة بتورط بعض الأطراف التونسية مع حكومة أردوغان التركية ضد بلادنا وشعبنا.

وتطرق الاجتماع إلى آخر الاتصالات التي قامت بها الوزارة مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة وتقاسم الخبرات بخصوص جائحة كورونا.