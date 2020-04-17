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ليبيا “تتسلّح” بجهاز حديث في حربها على كورونا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي سوى الإصابات الأربع التي أعلن عنها سابقا.

وأشار الحاسي إلى أن القدرة التشخيصية لحالات الاشتباه زادت الضعف بعد دخول جهاز حديث للكشف عن فيروس كورونا يستغرق حوالي 45 دقيقة فقط لإظهار النتيجة، في إشارة إلى تقدّم تقني في حرب ليبيا ضد الوباء.

وأوضح الناطق باسم اللجنة في إيجاز صحفي أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدا وأن جميع نقاط الرصد مفعلة داعيا المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وارتفع عدد إصابات كورونا في ليبيا أمس الخميس إلى 49 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل إصابة جديدة مخالطة لإحدى الحالات السابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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