افتتاح مصنع أسطوانات أكسجين وقسم للعناية الفائقة في مستشفى ابن سينا بسرت

افتتح مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، اليوم الجمعة، قسم العناية الفائقة المركزية بعد توسعته، وأيضا مصنعا لإنتاج أسطوانات الأكسجين.

يحوي القسم 26 سريرا بعد التوسعة، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي مجهزة للأسرة الطبية، وأجهزة ضخ وريدي وأجهزة مراقبة للعلامات الحيوية للمريض، كما يضم القسم غرفة للملاحظة للمرضى وغرفة للأطباء وعناصر التمريض مجهزة.

وبالنسبة للمصنع، أوضح مدير عام المستشفى الدكتور علي الزرقاء، إنه سينتج بمعدل (6) أسطوانات كل ثلاثة ساعات، وسيغطي احتياجات الأقسام الطبية والعناية والعمليات باحتياجاتها، ويمكن توفير الأسطوانات للمرافق والمستشفيات المجاورة.

ومن جهته، أوضح مسؤول الشؤون الفنية بالمستشفى حفيظ طرشلو، أن المصنع يحوى فى مكوناته ضغط هواء ووحدات فصل ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء ووحدة تخزين الأوكسجين ووحدة فصل النيتروجين ووحدة الأوكسجين.

حضر الاحتفالية رئيس المجلس التسييري لبلدية، سالم عامر سالم، وعدد من المسؤولين المحليين.