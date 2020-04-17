مضادات الدفاع الجوي بالجيش تسقط طائرة تركية مسيرة في «بني وليد»

أسقطت المضادات الأرضية لسلاح الدفاع الجوي بالجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، طائرة تركية مسيرة، في “بني وليد”، وذلك بعد أيام من قصف نفذته الطائرات التركية، بحق سيارات وأطقم إسعاف في المنطقة، علاوةً على تدمير شاحنة مواد غذائية، بمنطقة وادي دينار، وذلك في خرق واضح للهدنة التي قبلتها القيادة العامة لأغراض إنسانية متمثلة في إفساح الطريق لمكافحة فيروس كورونا.

وكان قصف الطيران التركي المسير، على مدينة بني وليد، قد تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، بحسب ما أكده شهود عيان، الذين أوضحوا أن الطيران التركي المسير شن 11 غارة على منطقتي تنيناي وأشميخ جنوب بني وليد وهو مجموع غارات في 72 ساعة فقط.

فيما أدان المجلس التسييري لمدينة بني وليد، المكلف من قبل رئيس الحكومة الليبية “عبدالله الثني ” بأشد العبارات القصف الذي وصفه بالهمجي الذي تعرضت له المدينة خلال يومي 5 و 6 إبريل، والذي استهدف شاحنات نقل الوقود واستهداف الطيران التركي لمدينة بني وليد.

وسبق أن أكد شيوخ وأهالي قبائل بني وليد، أن الهدف هو تركيع المدن الرافضة لتدمير واستعمار المؤسسة العسكرية، حيث قالوا في تسجيل مرئي قبل أيام: “إننا نريد أن نؤكد لأذناب الاستعمار بأن بني وليد التي تتعالى على جراحها وتتجاوز الاجتياح الهمجي لها بالقرار رقم 7، وتحاول إصلاح ذات البين ورأب الصدع بين الليبيين”.

وأضافوا: “أن الجيش التركي الغازي وقوات حكومة الوفاق ومليشيات مصراتة، قد صنفوا بني وليد كمنطقة معادية وهدف عسكري لابد من تدميره”.