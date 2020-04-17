مقترح الحضيري لحل الأزمة الليبية

اقترح الخبير القانوني المهتم بالشأن العام عثمان الحضيري، مجموعة من النقاط والأسس التي يمكن أن يستند

إليها لحل الأزمة في البلاد.

وقال الحضيري، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن من بين تلك الأسس، وقف العمليات العسكرية، وقطع التدخلات الأجنبية، على أن يقود التفاوض لحل الأزمة الليبية

وطنيين اكفاء لا علاقة لهم بالعمل السياسي أو العسكري في الفترة الماضية، ويتم اختيارهم بشكل موضوعي، ومن ثم كتابة ميثاق ملزم بعد انتهاء عملية التفاوض، على أن تشرف الأمم المتحدة على عملية التفاوض ولا تشرك أي شخصية ليبية سبق لها التعامل مع الأمم المتحدة أو لهم مصلحة سابقة مع البعثة، كما أن تجرى المفاوضات داخل الأراضي الليبية (وأخص بالذكر مدن (غات / أوباري / غدامس / سبها”.