صحة الوفاق تسلّم مركز مكافحة الأمراض 10 آلاف قطعة من أداة مسح الأنف للكشف عن كورونا

ليبيا – سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمس الخميس المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة من مستهلكات أخذ العينات التي يجرى فحصها بالمختبر الخاص بالمركز .

وزارة الصحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الشحنة تتمثل في عشرة آلاف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) المستخدمة لأخد مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن هذه الشحنة وصلت قبل أيام من دولة بلجيكا عبر مطار مصراتة الدولي تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها وكيل عام وزارة الصحة محمد عيسى الخاصة بالخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بتوريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.

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