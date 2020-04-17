لعمامرة يعلن سحب قبوله منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

ليبيا – أعلن الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة أمس الخميس عن سحبه للموافقة المبدئية بخصوص الاقتراح الذي قدمه له الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش لمنصب ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية،فإن لعمامرة قال في تصريح صحفي :” لقد اقترح عليّ الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصيا يوم 7 مارس المنصرم تقلد منصب ممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولقد أعطيته موافقتي المبدئية من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بإيجاد حل للأزمة الليبية”،بحسب وكالة “سبوتنيك”الروسية.

وأضاف في هذا الصدد:” يبدو أن المشاورات التي يقوم بها السيد غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا”.

وأشار الديلوماسي الجزائري:” أعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بالأمين العام الأممي لشكره مرة أخرى على اختيار شخصي وإبلاغه عن سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه والتي أبديتها يوم 7 مارس الماضي”.

وختم لعمامرة بالقول: “سأنتهز هذه الفرصة لأعبر للسيد غوتيريش عن أملي في نجاح مسار السلم الذي يجب على المجتمع الدولي ترقيته وتحقيقه في ليبيا”.

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