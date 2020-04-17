سيالة يبحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا – تلقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الخميس اتصالًا هاتفيًا من وزير الدولة البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط جيمس كلافرلي.

سيالة أطلع بحسب بيان لوزارة خارجية الوفاق كلافرلي على آخر تطورات أوضاع القتال على الأرض ومناقشة وقف إطلاق نار مستدام.

ومن جانبه، أكد الوزير البريطاني بحسب خارجية الوفاق وقوف حكومة بلاده إلى جانب حكومة الوفاق باعتبارها “الحكومه الشرعية” ودعمها لمساعي وقف إطلاق النار بحسب المصدر.

وبحسب البيان، أطلع كلافرلي على الأوضاع الاقتصادية الحالية لمعاناة المواطن الليبي وخطة حكومة الوفاق بشأن الإجراءات الوقائية لمحاربة فيرس كورونا وتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية لتوفير الاحتياجات لمحاربة هذا الفيروس.

وأكد كلافرلي أن بلاده قامت بحث منظمة الصحة العالمية بمراعاة الظروف الخاصة لليبيا وأهمية الدعم الإنساني في هذه المرحلة الحرجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية