«خارجية النواب» تدين الأعمال الإنتقامية للمليشيات في «صبراتة» و«صرمان»

أدانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الأعمال الانتقامية البشعة التي شملت أعمال القتل والتمثيل بالجثث والنهب والسطو التي تعرض لها أهالي “صبراتة” و”صرمان” على أيدي مليشيات خارجة عن القانون.

قالت “اللجنة” في بيان، اليوم الجمعة: “نعرب عن بالغ قلقنا من التقارير التي تتحدث عن وجود عناصر متطرفة داخل المليشيات”، مشددة على أن هذه الأعمال الجسيمة تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستنكرت “اللجنة” أعمال الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق وبشكل غير قانوني، محذرة أن يضم هؤلاء عناصر إجرامية خطيرة وإرهابيين .