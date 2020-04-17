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إعادة تشغيل محطة كهرباء الزاوية

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة البدء بتشغيل كامل وحدات التوليد في محطة كهرباء الزاوية للشبكة.

وأوضحت الشركة أن إعادة إدخال الوحدات للشبكة جاءت بعد فتح صمام الغاز المغذي للمحطة مجددا، مشيرة إلى أن عودة استقرار الشبكة بتزويدها بالتيار المولد من المحطة قد يستغرق بعض الوقت.

يشار إلى أن 19 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مناطق ليبيا كانت قد أصدرت قبل أيام بيانا استنكرت فيه قطع المياه والكهرباء عن المدنيين، مؤكدة أن نصوص القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، تحظر “مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها”، داعية في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية للوقوف الجاد مع المدنيين وتجنيبهم المزيد من المعاناة اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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