إعادة تشغيل محطة كهرباء الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة البدء بتشغيل كامل وحدات التوليد في محطة كهرباء الزاوية للشبكة.

وأوضحت الشركة أن إعادة إدخال الوحدات للشبكة جاءت بعد فتح صمام الغاز المغذي للمحطة مجددا، مشيرة إلى أن عودة استقرار الشبكة بتزويدها بالتيار المولد من المحطة قد يستغرق بعض الوقت.

يشار إلى أن 19 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مناطق ليبيا كانت قد أصدرت قبل أيام بيانا استنكرت فيه قطع المياه والكهرباء عن المدنيين، مؤكدة أن نصوص القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، تحظر “مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها”، داعية في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية للوقوف الجاد مع المدنيين وتجنيبهم المزيد من المعاناة اليومية.

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