اجتماع أمني بالجبل الأخضر لمناقشة صعوبات تطبيق فرض حظر التجول

عقد بمقر التوجيه المعنوي فرع الجبل الأخضر اجتماع ضم معاون آمر الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الأخضر العميد عبد العالي عيسى، مع الأجهزة الأمنية الضبطية المشتركة والحرس البلدي، بحضور آمر التوجيه المعنوي بالجبل الأخضر العقيد أحمد بوغزالة.

الاجتماع تمت فيه مناقشة الصعوبات التي تواجه الجهات الأمنية في تطبيق الحظر المفروض لمجابهة وباء كورونا، خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وكيفية تذليل الصعاب أمام المواطن من جهة والمحلات التجارية ذات الخصوصية من جهة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وبعد طرح الحلول وتقديم المقترحات تعهدت الغرفة الأمنية بإحالة المقترحات إلى المستوى الأعلى لاتخاذ القرارات المناسبة.

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