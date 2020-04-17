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في أقل من 24 ساعة..دفاعات القوات المسلحة تسقط ثلاث طائرة تركية مسيرة – صور

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

تمكنت الدفاعات الجوية التابعةللقوات المسلحة الليبية من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية ” بيرقدار ” أثناء محاولاتها اسهداف تمركزات القوات المسلحة في أكثر من موقع في أقل من 24 ساعة.

وكشف مصدر مطلع أن دفاعات القوات المسلحة استهدفت اليوم الجمعة طائرة مسيرة تركية أثناء تحليقها في سماء منطقة وادي دينار  شمال مدينة بني وليد.

وأكد المصدر أن الطائرة التركية المسيرة استهدفت من قبل الدفاعات بعد محاولتها الإغارة على آليات تابعة للقوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت كذلك فجر الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة تركية أثناء تحليقها في سماء منطقة نسمة جنوب مدينة بني وليد بعد محاولتها الإغارة على خطوط الإمداد “شاحنات وقود “.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تمكنت مساء الخميس أيضًا من إسقاط طائرة مسيرة تركية أثناء محاولتها الإغارة على أهداف عسكرية بمحيط مدينة ترهونة.

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تعليقات

  • ابطال الجيش الوطنى بيفكرونا بالايام الحلوة اول ما اسقطت الدفاعات الجوية المصرية عدد كبير من الطائرات الصهيونية مرة واحدة وتكرر هذا المشهد مرتين واحدة فى شرق مصراطة والان فى بنى وليد ومن قبل فى الوطية حتى اصبحت عصافير اردوغان لعبة فى ميدان القتال وتقتل فقط المدن الامنة التى تحميها قوات شرطة محلية وبدعم من البوارج الحربية مما يثبت ضعف جيش الدعارة التركى وغباوة من يشترى هذا السلاح باموال الشعب الليبى بينما نرى المقاتلات الحربية لنسور الجو الليبى تصول وتجول فى ميادين القتال من مال حلال تسوى ثمنها !

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  • سيخرج علينا قنونو كورونو ويقلب الخبر ويقول اسقطنا ثلاث طائرات مسيرة لحفتر فوق بنى وليد ويهلل الخرفان الله اكبر فهم اغبياء وبيصدقوا واحد بيكذب الف مرة فى اليوم والمضحك انه يوم ما اسقط الجيش الوطنى طائرة مسيرة ايطالية خرج الكذاب وقال اسقطنا طائرة مسيرة لحفتر على طريقة داعش تنسب لنفسها اى شئ حتى الكورونا ممكن يدعوا انها تابعة لداعش للمجاهد ابو كوكو

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